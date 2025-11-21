"Quel profilo Instagram è falso", sindaco: "Non è riconducibile a me"
A cura di Redazione
21 novembre 2025 13:33
Gela. Questa volta, è toccato al sindaco Terenziano Di Stefano. È stato segnalato un profilo Instagram falso, che riporta la sua immagine e informazioni che riconducono a lui. Chiaramente, non è quello ufficiale e il primo cittadino, a sua volta tramite social, ha comunicato di non accettare richieste di amicizia dal profilo falso, evitando di rispondere a messaggi e di seguirlo.