Quattro diciannovenni e un sogno: cinquant'anni fa Radio Gela

Radio Gela nacque nel dicembre del 1975 dall’intuizione di quattro diciannovenni e divenne una delle prime radio libere d’Italia

Gela. Quattro diciannovenni, un sogno e la voglia di investire nella propria città. Così, cinquant’anni fa, nasceva Radio Gela: un’intuizione giovane e coraggiosa che negli anni successivi avrebbe segnato la storia dell’informazione e dell’intrattenimento radiofonico, ben oltre i confini del territorio locale.

Era dicembre del 1975 quando a Gela prendeva vita una delle prime radio libere d’Italia, la terza in Sicilia.

Un’esperienza pionieristica sotto molti aspetti. Con Radio Gela nacquero le prime radiocronache in diretta del Terranova, i notiziari strutturati con ben sette giornali radio al giorno, i programmi in diretta con gli ascoltatori, gli spazi di approfondimento. Ma anche iniziative innovative e coinvolgenti, come la prima caccia al tesoro radiofonica, che riuscì a mobilitare centinaia di cittadini. Quella che prese forma fu, in piccolo, una vera e propria epopea, difficilmente replicabile oggi, capace di unire entusiasmo giovanile, partecipazione popolare e desiderio di cambiamento. Un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva della città.

«Fu un evento che andava oltre la radio – sottolinea il sindaco Terenziano di Stefano– perché rappresentò per Gela un momento di crescita culturale non indifferente».

A distanza di mezzo secolo, quella storia continua a essere ricordata. Questa mattina, presso la pinacoteca comunale di viale Mediterraneo, l’amministrazione comunale ha consegnato una targa commemorativa in occasione dei cinquant’anni di Radio Gela, rendendo omaggio a quei quattro diciannovenni che, con passione e visione, seppero trasformare un sogno in una realtà capace di fare storia.