Quarant'anni di sacerdozio per padre Salerno, celebrerà messa in ospedale

Gela. Quarant'anni di sacerdozio, molti dei quali trascorsi da cappellano ospedaliero, vicino a chi ha più bisogno e si trova in condizione di debolezza. Don Filippo Salerno è giunto a una soglia che ne definisce la vita, dedicata al Signore, alla fede e agli altri, fedeli e non solo. In occasione dei quarant'anni di sacerdozio, terrà una messa, lunedì mattina dalle ore 7:45, nella cappella dell'ospedale “Vittorio Emanuele”. Mentre domani, alle ore 19, sarà in chiesa Madre. Il parrocco, di recente, è stato assolto completamente dalle accuse che gli venivano mosse a seguito di un'inchiesta condotta su presunti furti in ospedale. Ha sempre sostenuto la sua innocenza, confermata al termine del giudizio. Una pagina della sua vita, dolorosa, ma che ha sempre affidato alla capacità di discernimento dei magistrati.