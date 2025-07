"Qualità abitare", al via il cantiere per la riqualificazione dell'area del cavalcavia di Settefarine

Il settore lavori pubblici, retto dall'assessore Luigi Di Dio, ha progressivamente finalizzato tutti i progetti di "Qualità abitare", la cui istruttoria iniziò già durante l'amministrazione Greco

Gela. Era uno degli ultimi cantieri che ancora mancava all'appello nel programma "Qualità abitare". Sono partiti oggi i lavori per la riqualificazione urbana dell'area del cavalcavia di Settefarine. Anche in questo caso, come per gli altri interventi finanziati con fondi "Qualità abitare", si tratta di una riqualificazione attesa da tempo in una delle zone più transitate della città. Dopo l'affidamento dell'appalto e l'espletamento di tutti gli adempimenti burocratici, il cantiere prende il via. Il settore lavori pubblici, retto dall'assessore Luigi Di Dio, ha progressivamente finalizzato tutti i progetti di "Qualità abitare", la cui istruttoria iniziò già durante l'amministrazione Greco. Ci sono scadenze precise da osservare e il prossimo anno è quello di riferimento per la conclusione.