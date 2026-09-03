Pulizia scuole e segnaletica, Cavallo e Di Benedetto: "Amministrazione proceda con piano preciso"

Dall'opposizione di centrodestra arrivano segnali e richieste sul fronte del decoro, dopo le assenze sugli atti finanziari

Gela. Un piano urgente e trasparente per la pulizia delle aree verdi scolastiche e il rifacimento immediato delle strisce pedonali davanti ai plessi. È quanto chiedono con forza i consiglieri comunali Cavallo Sura Silvana (Fratelli d’Italia) e Antonella Di Benedetto (Lega), che hanno depositato lo scorso giovedì un’interrogazione formale,che verrà discussa lunedì prossimo, indirizzata al sindaco in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastic. "Mancano pochissimi giorni al rientro in classe e la situazione di molti istituti del nostro territorio è sotto gli occhi di tutti – dicono congiuntamente – cortili scolastici invasi da erba alta, rovi e vegetazione incontrollata che creano problemi di igiene e decoro, a cui si aggiunge il drammatici stato della segnaletica stradale. In prossimità di troppe scuole le strisce pedonali sono ormai sbiadite o del tutto invisibili, esponendo i bambini e le loro famiglie a gravissimi rischi per l'incolumità personale durante le ore di ingresso e uscita". Nell'atto ispettivo, le esponenti del centrodestra richiamano espressamente le precise responsabilità civili del Comune (ai sensi degli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile) in merito alla custodia e alla manutenzione delle strade e degli edifici scolastici di propria competenza. "Vogliamo risposte chiare, scritte e soprattutto un cronoprogramma certo – dicono inoltre Cavallo e Di Benedetto – vogliamo sapere se e quando verranno eseguiti gli sfalci, quale ditta sia stata incaricata e con quali costi. Ma soprattutto pretendiamo una ricognizione immediata della segnaletica stradale e interventi d'urgenza prima del suono della prima campanella. Se i cantieri del Comune non riusciranno a coprire tutte le zone in tempo, l'amministrazione deve predisporre da subito misure provvisorie, come cartelli ad alta visibilità e un potenziamento dei presidi della Polizia Locale nei punti più critici. Il diritto allo studio si garantisce prima di tutto offrendo ambienti salubri e percorsi stradali sicuri. Non accetteremo ritardi o giustificazioni burocratiche: la sicurezza dei nostri figli deve essere la priorità assoluta di questa amministrazione". Dall'opposizione di centrodestra arrivano segnali e richieste sul fronte del decoro, dopo le assenze sugli atti finanziari.