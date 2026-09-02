Matrimoni in strutture ricettive della città, approvata convenzione: "Si dà risalto maggiore al territorio"

I titolari di due attività hanno già aderito e il primo matrimonio sarà celebrato in settimana

Gela. E' stata approvata dall'amministrazione comunale la convenzione che permette la celebrazione di matrimoni, con rito civile, in strutture ricettive della città. I titolari di due attività hanno già aderito e il primo matrimonio sarà celebrato in settimana. “C'è stata una piena sinergia tra l'amministrazione comunale e la commissione affari generali che presiedo – dice il consigliere comunale Giovanni Giudice che ha dato supporto all'iter per la definizione – dobbiamo ringraziare inoltre il settore demografico, con il dirigente Guzzardi. In questo modo, si valorizza il territorio e si dà risalto a scorci paesaggistici di notevole risalto”. I titolari di strutture che volessero aderire potranno rifarsi appunto a quanto previsto dagli atti approvati dalla giunta comunale.