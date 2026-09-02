Camper all'orto Pasqualello, "tutto autorizzato a supporto dei giovani attori Inda"
Lo conferma l'amministrazione comunale
A cura di Redazione
02 settembre 2026 18:50
Gela. Nessuna anomalia rispetto alla presenza di un camper all'interno del riqualificato orto Pasqualello. Lo conferma l'amministrazione comunale. “Si tratta di un camper, autorizzato, a supporto della compagnia teatrale impegnata nella due giorni in onore di Eschilo”, precisa l'assessore Romina Morselli. In mancanza di camerini e altro, il camper dà un supporto logistico alla compagnia degli attori dell'Inda e chiaramente la presenza cesserà a conclusione della due giorni, che vedrà i giovani attori portare in scena l'opera “Le Rane” di Aristofane.