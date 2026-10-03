Pulizia nelle aree di Caposoprano e Fondo Iozza, comitato: "Si è dato seguito a nostre richieste"

L’intervento ha riguardato la pulizia dei marciapiedi, il diserbo delle erbacce, la rimozione dei rifiuti e il lavaggio delle aree maggiormente interessate dal degrado

Gela. Il Comitato Area Urbana 5 (Caposoprano-Fondo Iozza) esprime soddisfazione per l’intervento straordinario di pulizia effettuato nei giorni scorsi nel quartiere, con particolare riferimento a via Palazzi, a seguito delle numerose segnalazioni inoltrate dal comitato nelle ultime settimane. L’intervento ha riguardato la pulizia dei marciapiedi, il diserbo delle erbacce, la rimozione dei rifiuti e il lavaggio delle aree maggiormente interessate dal degrado, contribuendo a restituire maggiore decoro e fruibilità alla zona. "Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – dice il presidente del comitato Dalila Castania – e ringraziamo l’amministrazione comunale, l’assessorato all’ambiente e la Srr4 per aver dato seguito alle nostre segnalazioni. Dopo diverse settimane di richieste e di confronto, vedere un intervento concreto nel quartiere è sicuramente un segnale positivo. Il comitato continuerà a monitorare il territorio e a raccogliere le segnalazioni dei residenti, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul decoro urbano e sulle esigenze del quartiere".