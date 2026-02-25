Pudm, Fava: "Non sono previsti lidi nelle aree dunali, pronti al confronto"

L'assessore sottolinea che la fase attuale non è ancora quella che delineerà il corpo finale del piano del demanio marittimo, destinato a tracciare le direttrici per lo sviluppo delle aree di costa

Gela. "Non sono previsti lidi nelle aree delle dune". L'assessore Giuseppe Fava, che sul piano del demanio marittimo lavora da tempo, dopo anni di stop quasi costante, esclude che si possano prevedere attività commerciali lungo le zone dunali. Una questione posta da un comitato, composto in primis da residenti di Macchitella, e ripresa dal riferimento di "Per" Miguel Donegani, che ha spiegato di aver avuto interlocuzioni con il dipartimento regionale. Il Pudm deve ancora essere approvato e i passaggi da espletare, strettamente tecnici, non mancano affatto. "Voglio evitare qualsiasi strumentalizzazione sul tema - aggiunge Fava - la nostra amministrazione non ha intenzione di autorizzare lidi sulle dune. La scorsa settimana, il professionista incaricato di definire lo sviluppo del Pudm ha incontrato i tecnici del dipartimento regionale. È emersa l'esigenza di ridurre al minimo la previsione per nuove attività nell'area demaniale di Manfria ma questa è già una nostra intenzione. Rispetto alla zona di Macchitella, non escludo che possano essere eliminate alcune delle previsioni iniziali. Ci confronteremo con il sindaco, anche su questo tema". L'assessore sottolinea che la fase attuale non è ancora quella che delineerà il corpo finale del piano del demanio marittimo, destinato a tracciare le direttrici per lo sviluppo delle aree di costa. "Ci sarà il dibattito in consiglio comunale, per l'approvazione - conclude - anche quella sarà sede di confronto. C'è l'iter della Vas da concludere. In ogni caso, siamo pronti a qualsiasi confronto con associazioni, comitati e cittadini".