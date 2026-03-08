Pudm e lidi: amministrazione ai cittadini, "nessuna occupazione di spiagge e dune"

Per l'amministrazione, non sono per nulla fondate voci e presunte denunce pubbliche, avanzate senza firme precise, tese a voler rappresentare una sorta di attacco dei privati alla spiaggia e alle aree di duna

Gela. Il Piano del demanio marittimo, che prosegue un percorso burocratico molto difficile e in passato quasi del tutto bloccato, da qualche settimana è diventato oggetto di interesse anche da parte di comitati e cittadini, soprattutto della zona di Macchitella. Con volantini, "anonimi", come sottolineato dal sindaco Terenziano Di Stefano, c'è chi ha voluto denunciare una possibile speculazione dei privati per nuovi lidi e insediamenti, anche nelle aree dunali. "Nulla di tutto questo", sono tornati a ribadire, questa mattina, proprio il sindaco, l'assessore Giuseppe Fava, che segue l'iter del Pudm, e altri esponenti dell'amministrazione: c'era l'assessore Valeria Caci e c'erano consiglieri comunali, come l'autonomista Lucia Lupo. Di Stefano e la delegazione istituzionale, insieme ai cittadini del comitato di Macchitella, si sono recati in un tratto della spiaggia. "Ci sono procedure specifiche da seguire, a cominciare dalla valutazione ambientale che sarà condotta in Regione - dice Fava - nessuno ha mai previsto un'occupazione delle aree di spiaggia e dunali, con lidi e chioschi. Sono tutte ipotesi che eventualmente verrebbero comunque bocciate in sede regionale. Questo tipo di polemiche, con messaggi anonimi, sono solo tentativi per attaccare un'amministrazione che dopo anni vuole completare l'iter del Pudm, nel pieno rispetto delle linee dettate dalla Regione". Ancora una volta, è stato ripetuto che nell'area di Macchitella saranno previsti due chioschi e almeno un lido, in un punto nel quale era già presente in passato. Per l'amministrazione, non sono per nulla fondate voci e presunte denunce pubbliche, avanzate senza firme precise, tese a voler rappresentare una sorta di attacco dei privati alla spiaggia e alle aree di duna. L'arra urbana 6, che ricomprende Macchitella, si appresta a un'assemblea pubblica, per un ulteriore confronto con l'amministrazione comunale sul tema del Pudm.