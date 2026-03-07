"Morte Marco partito per lavorare addolora", Di Stefano: "Ci stringiamo alla famiglia"

"A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, desidero esprimere il più sincero e sentito cordoglio alla famiglia", dice il sindaco

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano esprime profondo cordoglio per la morte del giovane operaio Marco Catania, vittima di un incidente sul lavoro, in Germania. "Con profonda tristezza e grande commozione apprendiamo della tragica scomparsa del giovane Marco, che ha perso la vita in Germania a causa di un incidente sul lavoro. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità cittadina, desidero esprimere il più sincero e sentito cordoglio alla famiglia, ai parenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. La perdita di un giovane concittadino che lavorava lontano dalla propria terra per costruire il proprio futuro è una notizia che colpisce e addolora profondamente tutta la nostra comunità. In momenti come questi le parole non riescono ad alleviare un dolore così grande, ma vogliamo far sentire alla famiglia la vicinanza e l’abbraccio di tutta la città. Alla famiglia di Marco rivolgiamo un pensiero di affetto e solidarietà: vi stringiamo con rispetto e partecipazione nel vostro immenso dolore. Gela si unisce al vostro lutto e conserva con affetto il ricordo di un giovane che, come tanti, portava con sé i valori e la dignità della nostra terra anche lontano da casa", dice Di Stefano.