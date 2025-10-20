Pudm, commissione incontrerà Fava per valutare la procedura del piano

L'iter del Piano di utilizzo del demanio marittimo

Gela. E' atteso da tempo, nel tentativo di dare una pianificazione consistente all'area costiera. Il Piano di utilizzo del demanio marittimo, almeno per quanto concerne le integrazioni richieste al progettista, dovrebbe essere sulla via della conclusione. L'assessore Giuseppe Fava, in più occasioni, ha avuto interlocuzioni con lo stesso progettista, con gli uffici regionali e con l'assise civica. Uno degli ultimi incontri con i consiglieri si tenne mesi addietro. In settimana, la commissione mare, presieduta dal consigliere Iv Alberto Zappietro, incontrerà proprio l'assessore, per avere ragguagli precisi. La fase più problematica, quanto ai tempi per la procedura, sarà la valutazione ambientale. L'amministrazione comunale vuole chiudere prima possibile un iter che è stato ripreso praticamente da zero, al culmine di rinvii e no del passato, rilasciati dagli uffici regionali. Approfondimenti sul Pudm, nei mesi, sono stati condotti dalla commissione urbanistica.