Protezione civile incontra la città, a Macchitella iniziative e dimostrazioni pratiche Procivis

Nel corso della giornata, oltre all'illustrazione dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, spazio anche alle dimostrazioni pratiche

Gela. Si è svolta ieri, presso il giardino Auriga a Macchitella, l’ottava edizione della campagna nazionale “Io non rischio”. L’appuntamento è stato promosso dall’associazione di Pubblica Assistenza Procivis (ente del terzo settore) in collaborazione con il Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile. Come ogni anno, tantissimi cittadini hanno affollato lo stand informativo della Procivis per apprendere, conoscere e approfondire le buone pratiche di protezione civile. Un interesse crescente che dimostra quanto la cultura della prevenzione stia diventando un patrimonio condiviso nel territorio. Nel corso della giornata, oltre all'illustrazione dei comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, spazio anche alle dimostrazioni pratiche: i volontari hanno tenuto una simulazione di Blsd (Basic life support and defibrillation), mostrando le tecniche di rianimazione cardiopolmonare. L'attività ha suscitato grande curiosità e soddisfazione tra i presenti, avvicinando sia i giovani che gli adulti a una realtà solida e affermata come quella della Procivis. Particolare risalto è stato dato all'importanza dell'informazione tempestiva. È stato ufficialmente presentato il portale rinnovato www.procivis.it. Promosso il canale d'allerta digitale, uno strumento in costante crescita pensato per mantenere i cittadini sempre orientati e informati di fronte a eventuali emergenze improvvise. "Siamo estremamente soddisfatti per l'esito dell'iniziativa, che ha visto un'attenzione calorosa da parte di numerose famiglie", spiegano i promotori. "La protezione civile parte dai più piccoli: la nostra attività di prevenzione e sensibilità proseguirà nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, dove i nostri volontari promuoveranno attivamente la cultura della sicurezza". Il volontariato rappresenta il motore principale di ogni azione di soccorso e prevenzione. Per questo motivo, la Pubblica Assistenza Procivis rinnova l'invito a studenti, giovani e adulti ad avvicinarsi a questo mondo ed entrare a far parte della squadra.