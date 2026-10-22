Protesta tir, in città rimosso l'ultimo presidio: mezzi pesanti hanno ripreso la strada

Il traffico è regolare anche per i mezzi pesanti

Gela. L'ultimo presidio degli autotrasportatori, ancora attivo in città, è stato rimosso. I tir hanno ripreso la strada, lasciando sia l'area d'ingresso di Gela sia la rotatoria lungo la statale 117 bis Gela-Catania, che erano diventati punti di raccolta per i mezzi pesanti fermi contro il caro carburante. Fino a questa mattina, un gruppo di autotrasportatori, autonomo e senza riferimenti tra le organizzazioni di categoria, ha cercato di mantenere il presidio sulla strada statale 117 bis, che progressivamente è stato lasciato. Il traffico è regolare anche per i mezzi pesanti.