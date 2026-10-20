Quotidiano di Gela

Protesta contro caro vita, studenti a sostegno di agricoltori e autotrasportatori

Sono stati esposti striscioni e cartelli, a conferma del pieno appoggio studentesco

A cura di Redazione Redazione
20 ottobre 2026 11:08
Protesta contro caro vita, studenti a sostegno di agricoltori e autotrasportatori - Studenti al presidio di agricoltori e autotrasportatori
Studenti al presidio di agricoltori e autotrasportatori
Gela
Attualità
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Gela. Il sostegno nella mobilitazione di agricoltori e autotrasportatori, contro il caro vita e il caro carburante, arriva dagli studenti. Questa mattina, proprio gli studenti degli istituti superiori della città si sono recati al presidio. Hanno voluto dare un supporto materiale e concreto. C'è stato un confronto tra chi sta portando avanti il presidio, da oltre due settimane, e i giovani arrivati per dare un segnale pubblico. Sono stati esposti striscioni e cartelli, a conferma del pieno appoggio studentesco.

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