Protesta contro caro vita, studenti a sostegno di agricoltori e autotrasportatori

Sono stati esposti striscioni e cartelli, a conferma del pieno appoggio studentesco

Gela. Il sostegno nella mobilitazione di agricoltori e autotrasportatori, contro il caro vita e il caro carburante, arriva dagli studenti. Questa mattina, proprio gli studenti degli istituti superiori della città si sono recati al presidio. Hanno voluto dare un supporto materiale e concreto. C'è stato un confronto tra chi sta portando avanti il presidio, da oltre due settimane, e i giovani arrivati per dare un segnale pubblico. Sono stati esposti striscioni e cartelli, a conferma del pieno appoggio studentesco.