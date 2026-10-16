Protesta contro caro carburante, tir alle porte della città: traffico rallentato sulla Gela-Catania

Questa mattina, sulla statale 117 bis Gela-Catania, diversi tir, alle porte della città, hanno rallentato il traffico

Gela. La protesta degli autotrasportatori, contro il caro carburante, si unisce a quella degli agricoltori. Questa mattina, sulla statale 117 bis Gela-Catania, diversi tir, alle porte della città, hanno rallentato il traffico. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine ma al momento non ci sono tensioni. Da ieri notte, al presidio allestito dagli agricoltori in città, sono fermi anche tir e camion. Gli autotrasportatori hanno fatto scattare, a loro volta, la protesta contro il caro carburante e “l'aumento generalizzato dei costi per l'attività”. Gli autotrasportatori che hanno fermato i loro mezzi lungo la rotonda stradale di ingresso a Gela non riescono più a sostenere i rincari. Questa mattina, un nuovo corteo di mezzi agricoli e trattori ha percorso un tratto della strada statale Gela-Catania, partendo dal presidio di Caltagirone.