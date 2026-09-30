Protesta agricoltori, Cosca (Cgil): "La sosteniamo, caro prezzi pesa sui lavoratori"

Il segretario Fillea-Cgil Caltanissetta-Agrigento Francesco Cosca (responsabile locale Cgil) conferma che la condizione attuale di comparti come l'agricoltura e l'autotrasporto ha comunque ripercussioni su più fronti

Gela. "Come sindacato non possiamo che sostenere la mobilitazione degli agricoltori che non riescono più a resistere davanti al caro carburante, al generalizzato aumento dei prezzi e alla riduzione drastica del valore dei loro prodotti". Il segretario Fillea-Cgil Caltanissetta-Agrigento Francesco Cosca (responsabile locale Cgil) conferma che la condizione attuale di comparti come l'agricoltura e l'autotrasporto ha comunque ripercussioni su più fronti. "Chiaramente, siamo preoccupati - continua - l'aumento dei prezzi è generalizzato e colpisce gli stessi lavoratori che si recano giornalmente nelle sedi dove svolgono la loro attività. Vorrei ricordare il caso, veramente paradossale, dei dipendenti del polo locale Eni, ormai riconvertito ai biocarburanti, che affrontano costi notevoli ogni giorno per produrre i carburanti immessi nella rete senza ricevere nessun incentivo. Così come gli incentivi vanno garantiti, con sgravi importanti, agli agricoltori e agli autotrasportatori. Serve una scelta politica netta".