Prosegue sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4
A cura di Redazione
01 settembre 2025 06:44
NAPOLI (ITALPRESS) - Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dove da ieri è tornare a tremare la terra, con due scosse di magnitudo 3.3. Dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00.33 e all'1.29 con epicentro vicino a Pozzuoli. Poi la più forte, alle 4.55, di magnitudo 4. Non si segnalano danni, nè feriti.
- foto Ingv -
(ITALPRESS).
