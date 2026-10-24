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Terremoto

Prosegue lo sciame sismico al largo della Sicilia, nella notte più di 30 nuove scosse nel Tirreno Meridionale

Si sono susseguite senza sosta per tutta la notte le scosse di terremoto che hanno come epicentro il mare Tirreno Meridionale

A cura di Redazione Redazione
24 ottobre 2026 09:00
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Prosegue lo sciame sismico al largo della Sicilia, nella notte più di 30 nuove scosse nel Tirreno Meridionale -
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PALERMO (ITALPRESS) – Si sono susseguite senza sosta per tutta la notte le scosse di terremoto che hanno come epicentro il mare Tirreno Meridionale, tra le isole Eolie e Ustica, dove ieri, alle 12.19, era stata registrata una scossa di magnitudo 5.5, preceduta e seguita da altre forti scosse. L’evento è stato avvertito distintamente da Trapani a Palermo, da Messina a Catania, fino ad Agrigento.

Lo sciame sismico sta proseguendo con molte scosse, ne sono state registrate dai sismografi dell’Ingv almeno una trentina dalla mezzanotte, in mare, tra magnitudo 2 e un massimo di 3.4.

– foto screenshot Ingv –

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 24 ottobre 2026

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