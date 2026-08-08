Prosegue eruzione Etna con cenere vulcanica, sospesi i voli in arrivo a Catania

ROMA (ITALPRESS) - Continua l'attività eruttiva dell'Etna con la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera.L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica c...

ROMA (ITALPRESS) - Continua l'attività eruttiva dell'Etna con la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che, dall'analisi delle immagini della rete di telecamere di sorveglianza, si osserva che è iniziata una tracimazione lavica dall'area craterica Nord; tale attività produce un modesto flusso lavico che si attesta nella

porzione alta della Sciara del Fuoco. Prosegue l'ordinaria attività stromboliana da entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud e, con una intensità variabile, lo spattering dall'area craterica Nord. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico si attesta nella fascia dei valori medi.

La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, che è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1). Sono sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 12:00 ora locale. Le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto sono regolarmente in corso.

La Sac invita i passeggeri "prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore".

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).