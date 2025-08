Prorogata la nomina di Italo Cucci a commissario Ente Parco di Pantelleria

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) & Con una proroga di sei mesi il giornalista Italo Cucci, già commissario straordinario del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, proseguirà l’incarico iniziato due anni fa, nel corso dei quali ha coordinato importa

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Con una proroga di sei mesi il giornalista Italo Cucci, già commissario straordinario del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, proseguirà l’incarico iniziato due anni fa, nel corso dei quali ha coordinato importanti attività dell’Ente in ambito territoriale, relativamente alla sicurezza, alla salvaguardia e alla tutela dell’isola.

Cucci, che risiede a Pantelleria insieme alla famiglia dagli anni ’80, è stato inoltre promotore di diverse iniziative culturali che, fra le ultime, lo hanno visto coinvolto nella realizzazione di un convegno dedicato al benessere, nella creazione della rivista La Voce del Parco nonché attivo nella rete di relazioni e contatti per mantenere viva l’attenzione sull’esigenze del territorio e della comunità pantesca.

La proroga, a firma del Ministro Pichetto Fratin in data 31 luglio, prevede le stesse mansioni ad oggi svolte e consentirà la realizzazione di nuovi progetti, in collaborazione con il direttore facente funzioni Carmine Vitale e tutto lo staff tecnico del Parco, soprattutto in vista del grande evento di ottobre dedicato all’asino pantesco.

“Fra i tanti impegni, garantire la sicurezza dell’isola con la permanenza costante dei vigili del fuoco e delle guardie forestali è stato un obiettivo fondamentale raggiungere”, ha dichiarato Cucci, parlando anche della volontà di mettere a servizio del territorio la sua storica esperienza di cronista e scrittore per garantire la migliore visione di Pantelleria agli occhi del mondo.

