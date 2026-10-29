Propaganda e auto-addestramento al terrorismo, ragazza in comunità nel ragusano
RAGUSA (ITALPRESS) - Una ragazza di origini albanesi residente nel Ragusano è stata trasferita in una comunità per minori con l'accusa di auto-addestramento e apologia del terrorismo, anche internazio...
RAGUSA (ITALPRESS) - Una ragazza di origini albanesi residente nel Ragusano è stata trasferita in una comunità per minori con l'accusa di auto-addestramento e apologia del terrorismo, anche internazionale. Il provvedimento è stato eseguito dalla Digos di Ragusa su mandato della Procura per i Minorenni di Catania.
L'inchiesta è scattata dopo una segnalazione dell'Aisi relativa a un profilo TikTok che diffondeva contenuti jihadisti. L'analisi dello smartphone della giovane ha rivelato un profondo percorso di radicalizzazione: foto e video dello Stato Islamico, contenuti creati con l'intelligenza artificiale, manuali per fabbricare esplosivi in casa, messaggi antisemiti e contatti con appartenenti al Daesh.
La ragazza aveva anche condiviso il filmato dell'aggressione a una docente avvenuta a marzo in una scuola della provincia di Bergamo. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la minore è stata collocata in una struttura protetta.
- Foto: Da video repertorio Polizia di Stato -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/propaganda-e-auto-addestramento-al-terrorismo-ragazza-in-comunita-nel-ragusano/
Verificato il: 29 ottobre 2026