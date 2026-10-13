Pronto soccorso, Ugl: "Ci sarà postazione per guardie giurate, Asp ha dato disponibilità"

Il segretario provinciale Ugl sicurezza civile, Massimiliano Sollami, e l'rsa Mario Riggi, confermano che l'Asp ha dato “piena disponibilità”

Gela. "Dopo svariate richieste e una proficua interlocuzione, ci sarà, per le guardie giurate che svolgono le attività di vigilanza armata, un'apposita postazione al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele”. Il segretario provinciale Ugl sicurezza civile, Massimiliano Sollami, e l'rsa Mario Riggi, confermano che l'Asp ha dato “piena disponibilità”. “E' stato un dialogo costruttivo e l'Asp si è dimostrata sensibile alle esigenze delle guardie giurate che al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele svolgono un servizio sempre molto delicato. Avere una postazione dedicata – aggiungono Sollami e Riggi - permette alle guardie giurate di gestire al meglio la propria attività e i turni. Sarà possibile monitorare tutte le esigenze di sicurezza che dovessero porsi”.