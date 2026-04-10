Pronto soccorso sovraccarico, mancano posti per collocare i pazienti

Mancano posti per collocare i pazienti

Gela. Il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, in queste ore, è andato incontro a un vero e proprio sovraccarico. Il poco personale in servizio sta cercando di gestire un flusso di presenze notevole, con tutte le conseguenze del caso. Gli operatori del 118 non sono riusciti a collocare gli arrivi in ambulanza, proprio per l'assenza di posti.