Pronto soccorso senza personale, dem: "E' vera emergenza, Asp e Regione intervengano"

Più in generale, le carenze di personale sono in tanti reparti e servizi della struttura di Caposoprano

Gela. “Una vera e propria emergenza sanitaria”. Così la definiscono i dem riferendosi a quanto sta accadendo al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, con soli due medici di ruolo. Più in generale, le carenze di personale sono in tanti reparti e servizi della struttura. “La grave carenza di personale medico nel pronto soccorso sta mettendo a dura prova la capacità del servizio di garantire risposte tempestive ed efficaci ai cittadini. I professionisti in servizio sono costretti a operare in condizioni estremamente difficili – fanno sapere dalla segreteria del Pd locale - affrontando turni gravosi e un numero crescente di accessi, con inevitabili ripercussioni sui tempi di attesa e sulla qualità dell’assistenza. La mancanza di medici e operatori rischia di compromettere la continuità delle cure e l’assistenza a pazienti che necessitano di un supporto costante e qualificato. Non si tratta soltanto di un problema organizzativo ma di una vera emergenza sanitaria che coinvolge l’intera comunità gelese. È necessario che l’Asp di Caltanissetta e la Regione Siciliana intervengano con urgenza per colmare le carenze di organico, programmare nuove assunzioni e garantire servizi”.