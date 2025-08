Pronto soccorso, medico aggredito da un collega ospedaliero

Un medico del pronto soccorso aggredito da un collega ospedaliero

Gela. Tensione al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele". Questa volta, non è stato un normale utente a scagliare la propria rabbia contro uno dei medici in servizio bensì un altro medico, a sua volta impegnato nel nosocomio di Caposoprano. Pare infatti che il medico ospedaliero si sia recato al pronto soccorso per stare vicino alla moglie, arrivata per accertamenti. Qualcosa però non è andata per il verso giusto e il medico ha avuto prima un alterco, poi sfociato in aggressione a danno del collega del pronto soccorso. Una vicenda verificatasi in un momento di assenza degli agenti di polizia, addetti al posto di sorveglianza. È probabile che il caso verrà approfondito, per accertare eventuali responsabilità.