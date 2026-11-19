L'appello Pronto soccorso in ginocchio, centrodestra ora punta al dialogo: "Confronto senza divisioni"

Da tutte le forze del centrodestra d'opposizione cittadino arriva una piena presa di coscienza del problema che rischia di diventare atavico

Gela. Il centrodestra locale fa eco alla richiesta del parlamentare Ars Salvatore Scuvera sul pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele, praticamente in ginocchio a causa di un numero di medici del tutto insufficiente. Da tutte le forze del centrodestra d'opposizione cittadino arriva una piena presa di coscienza del problema che rischia di diventare atavico. Così come Scuvera, pure le segreterie di FI, FdI, Lega, Dc, Avanti Gela, Gela nova, Rinnova, Pli e Noi Moderati, rilanciano l'invito a un confronto aperto tra amministrazione comunale e Asp. "La carenza di medici al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele è una problematica seria e complessa che merita risposte concrete, immediate e soprattutto condivise. Si tratta di una questione che investe direttamente il diritto alla salute dei cittadini e che, proprio per questo, non può essere affrontata attraverso contrapposizioni istituzionali o polemiche politiche. Il centrodestra gelese ritiene che sulla vicenda pronto soccorso, sia necessario avviare un percorso di confronto e collaborazione che coinvolga tutti i soggetti istituzionali e politici interessati: Asp, amministrazione comunale, partiti politici e deputazione regionale.Il muro contro muro non serve a risolvere il problema. Al contrario, rischia di alimentare tensioni senza produrre alcun beneficio concreto per i cittadini e per gli operatori sanitari che quotidianamente lavorano in condizioni di difficoltà. La carenza di personale medico nei pronto soccorso rappresenta una criticità che riguarda diversi ospedali siciliani, ma che a Gela assume una rilevanza ancora maggiore per le difficoltà che interessano il presidio ospedaliero e per il ruolo che esso svolge a servizio di un vasto bacino territoriale. È necessario, pertanto, superare le divisioni con l'obiettivo di individuare soluzioni percorribili e interventi capaci di dare risposte in tempi ragionevoli. L'Asp deve essere parte attiva nell'individuazione delle strategie per il reperimento e il potenziamento del personale medico; l'amministrazione comunale deve svolgere un ruolo di raccordo e di rappresentanza delle esigenze del territorio; la deputazione regionale deve farsi carico della questione nelle sedi istituzionali competenti, favorendo ogni possibile intervento normativo, amministrativo e finanziario. Allo stesso tempo, tutte le forze politiche cittadine devono contribuire responsabilmente a un confronto costruttivo. Il centrodestra gelese ritiene che sia arrivato il momento di trasformare il confronto in un'azione concreta, attraverso un incontro operativo che consenta di analizzare le criticità, verificare le possibilità di intervento e definire un percorso comune. Non servono contrapposizioni, né rivendicazioni di parte. Serve responsabilità istituzionale, capacità di dialogo e soprattutto la volontà di lavorare insieme. L'obiettivo deve essere uno solo: garantire ai cittadini di Gela e del comprensorio un pronto soccorso efficiente, adeguatamente dotato di personale medico e in grado di assicurare il diritto alla salute e a un'assistenza sanitaria dignitosa. Su questo terreno il centrodestra gelese conferma la propria disponibilità al confronto e alla collaborazione, nella convinzione che soltanto attraverso un impegno corale si possano costruire soluzioni concrete e duratur", riporta una nota sottoscritta dai partiti d'area.