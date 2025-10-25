Promozione, Vigor Gela in casa della capolista Akragas
In Prima Categoria, il Real Gela cerca il primo successo esterno contro la Barrese.
Gela. Ancora alla ricerca del primo sorriso stagionale, la Vigor Gela è attesa domani pomeriggio sul campo dell’Akragas, capolista del girone D a punteggio pieno con quattro successi ottenuti in quattro gare di campionato. I biancazzurri, invece, risiedono in piena zona playout con appena un punto, maturato in occasione del pareggio esterno contro il Noto del 5 ottobre.
In Prima Categoria, il Real Gela è chiamato a sbloccarsi fuori dalle mura del “Presti”, finora decisive visto che Rodoti e compagni in casa hanno sempre vinto. Esito opposto nelle due gare in trasferta, con gli uomini di Oscar Argetta chiamati necessariamente a conquistare i primi tre punti fuori casa domani sul campo della Barrese.