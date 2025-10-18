Promozione, la Vigor Gela cerca il primo brindisi stagionale

Cercano riscatto in Prima e Seconda Categoria anche Real Gela e Terranova.

Gela. La Vigor Gela cercherà con prepotenza, domani pomeriggio, il primo successo del suo campionato. Domani ad Augusta gli uomini di mister Barresi dovranno vedersela con l’Atletico Megara.

Di scena oggi pomeriggio al “Presti”, invece, il Real Gela, che in Prima Categoria ha raccolto tre punti in tre partite, maturati dopo un successo casalingo contro il Carlentini e due trasferte poco fruttuose contro Francofonte e Riesi.

Discorso ampiamente diverso per il Terranova, che in Seconda Categoria ha ceduto dinanzi a tutte le avversarie incrociate nel proprio cammino. Domani alle 15:30 la quarta uscita stagionale contro l’Academy Sporting Eubea.