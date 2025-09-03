Promozione, “gelesità” al servizio del Santa Croce

Il Santa Croce riparte da mister Fabio Campanaro e da un importante numero di atleti gelesi, che hanno sposato l’ambizioso progetto ibleo che quest’anno disputerà il torneo di Promozione a margine della salvezza ottenuta nella passata stagione.

Gela. In attesa dell’esordio ufficiale, prosegue con entusiasmo la preparazione del Santa Croce, guidato da quest’anno da Fabio Campanaro e composto, per un’importante percentuale, da atleti gelesi. Il nuovo tecnico, che già l’anno scorso ha guidato la Vigor Gela con il ruolo di giocatore-allenatore, ormai un mese fa ha firmato un contratto che lo legherà per tutta la stagione al club ibleo, ai nastri di partenza del torneo di Promozione. A meno di sorprese, all’interno del girone dovrebbe figurare anche il nome del sodalizio presieduto da Cristian Paradiso, che lo scorso 5 agosto ha ufficializzato l’iscrizione al torneo.

“Ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione e speriamo di fare bene - afferma ai nostri microfoni il neo-tecnico - tutto è nato dal nuovo e ambizioso progetto della nuova dirigenza del Santa Croce, partita anch’essa da zero. Mi è sembrato giusto per la mia carriera salire su questo treno con l’auspicio che possa andare bene”.

Il classe ‘88 vanta un curriculum prestigioso e che lo rende una delle istituzioni del calcio gelese. Oltre alle esperienze con i club locali, “Campagol”, in Sicilia, ha indossato, tra le varie, le divise di Acireale, Nissa e Sancataldese, lasciando sempre il segno anche grazie alle tante reti timbrate, sfiorando anche la tripla cifra.

“Cerco di essere a disposizione dei ragazzi, so cosa passa per la loro testa e cerco di metterli a loro agio in modo tale da farli rendere al meglio - prosegue Campanaro - la mia idea è di essere propositivi e aggressivi sul terreno di gioco”.

Da quest’anno, l’ex difensore ha preso la decisione di tirare una riga e ripartire esclusivamente dalla panchina, sposando il progetto ibleo. In rosa agli ordini di mister Campanaro tanti volti noti nel panorama calcistico gelese. Nomi di esperienza come Tuvé e Floridia ma anche nomi promettenti e di talento come Tinnirello, Rechichi e Nardo, oltre che il difensore Golisano.

“Abbiamo costruito un mix importante composto da ragazzi di esperienza che conoscono bene questi tornei e da giovani che hanno assaporato categorie superiori - conclude l’allenatore del Santa Croce - il nostro obiettivo è di migliorare il piazzamento dello scorso anno rimanendo sempre con i piedi per terra”.