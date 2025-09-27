Promozione, al via domani il campionato della Vigor Gela
L’obiettivo comune del sodalizio locale è quello di centrare una tranquilla salvezza come fatto l’anno scorso.
A cura di Giovanni Indovina
27 settembre 2025 13:45
Gela. Inizia domani al “Presti” il campionato della Vigor Gela, che riceverà la visita del Canicattini. A guidare la compagine militante in Promozione sarà Matteo Barresi, affiancato da Giuseppe Ferrigno. L’obiettivo comune del sodalizio locale è quello di centrare una tranquilla salvezza come fatto l’anno scorso. Vincere già in occasione del primo impegno stagionale potrebbe dare grande motivazione al giovane organico biancazzurro.
Allo stadio “Morina” di Francofonte, invece, esordirà il Real Gela, militante nel girone F di Prima Categoria.