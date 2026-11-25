Progetto “Senza Paura: Donne e Legalità”, 150 studenti coinvolti a Palermo

Si è conclusa con un'ampia partecipazione la giornata dedicata al progetto "Senza Paura: Donne e Legalità - Diamo voce a chi non c'è più e a chi non ce l'ha"

PALERMO (ITALPRESS) – Si è conclusa con un’ampia partecipazione la giornata dedicata al progetto “Senza Paura: Donne e Legalità – Diamo voce a chi non c’è più e a chi non ce l’ha”, ospitata negli spazi della Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Promossa dal Comune di Palermo e dall’Assessorato alla Legalità guidato dal vicesindaco Brigida Alaimo, in collaborazione con la Questura di Palermo e con il coordinamento dell’associazione culturale Altroquanto, l’iniziativa ha visto nella sessione mattutina la partecipazione attiva di 150 studenti provenienti da quattro istituti scolastici palermitani: Cannizzaro, Rutelli, Cascino e Meli.

Durante la mattinata, i ragazzi si sono confrontati con i dirigenti della Polizia di Stato, psicologi e avvocati all’interno di tre tavoli tematici dedicati all’educazione al rispetto, alla cultura della legalità e alla conoscenza della rete antiviolenza e del numero d’emergenza 1522. In piazzetta Brunaccini ha inoltre fatto tappa il camper della campagna nazionale “Questo non è amore”, offrendo uno spazio diretto di ascolto e prevenzione con gli operatori della Polizia di Stato. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti coinvolgendo la cittadinanza.

– Foto ufficio stampa progetto “Senza Paura: Donne e Legalità” –

(ITALPRESS).