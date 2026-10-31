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L'incontro

"Progetto De Luca dà priorità ai territori", Alario: "Ero alla convention ma non c'è un'adesione"

Allo stato, il segretario Ugl non pare vicino a ufficializzare possibili appoggi elettorali ma il canale di dialogo con De Luca non manca

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
31 ottobre 2026 16:47
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"Progetto De Luca dà priorità ai territori", Alario: "Ero alla convention ma non c'è un'adesione" - De Luca e Alario
De Luca e Alario
Gela
Politica
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Gela. Negli scorsi giorni, abbiamo riferito della convention romana che ha messo insieme il progetto di Cateno De Luca, leader di “Sud chiama nord”, e quello del cosiddetto “partito dei sindaci”: entità entrambe confluite, quasi ufficialmente nel centrodestra nazionale. Una collocazione che ha invece allontanato il primo cittadino Terenziano Di Stefano, non convinto dalle scelte fatte dai sindaci con i quali ha dialogato per diversi mesi. Alla convention, c'era il segretario dell'Ugl Caltanissetta Andrea Alario. Il sindacalista esclude comunque un avvicinamento politico. “Sono stato invitato da Cateno De Luca e poi ho un rapporto di amicizia che va avanti da anni con Danilo Lo Giudice – sottolinea – ho accettato l'invito come coordinatore nazionale del settore energia per l'Ugl. Non è stata un'adesione politica”. Alario, però, sembra decisamente convinto dalle mosse di De Luca. “Sicuramente, sta portando avanti un progetto meridionalista che però riesce a trovare spazio anche a livello nazionale – dice inoltre – dà priorità alle istanze dei territori e soprattutto sa cosa significa amministrare e fare il sindaco, affrontando situazioni quotidiane sempre complesse. Il suo, con le dovute differenze, è un po' lo spirito leghista ma declinato nei territori meridionali, ad iniziare dalla Sicilia”. Allo stato, il segretario Ugl non pare vicino a ufficializzare possibili appoggi elettorali ma il canale di dialogo con De Luca non manca. “Ho ruoli sindacali e seguo i miei doveri. De Luca lo conosco da molto tempo – conclude – da quando lui stesso faceva sindacato. Era giusto rispondere all'invito in una manifestazione che ha visto la presenza di buona parte del governo nazionale, a testimonianza del fatto che ci sia un interesse notevole verso questo progetto. Sicuramente, un progetto meridionalista, che dà centralità alle esigenze e ai bisogni dei territori, lo giudico in maniera favorevole”.

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