L'incontro "Progetto De Luca dà priorità ai territori", Alario: "Ero alla convention ma non c'è un'adesione"

Allo stato, il segretario Ugl non pare vicino a ufficializzare possibili appoggi elettorali ma il canale di dialogo con De Luca non manca

Gela. Negli scorsi giorni, abbiamo riferito della convention romana che ha messo insieme il progetto di Cateno De Luca, leader di “Sud chiama nord”, e quello del cosiddetto “partito dei sindaci”: entità entrambe confluite, quasi ufficialmente nel centrodestra nazionale. Una collocazione che ha invece allontanato il primo cittadino Terenziano Di Stefano, non convinto dalle scelte fatte dai sindaci con i quali ha dialogato per diversi mesi. Alla convention, c'era il segretario dell'Ugl Caltanissetta Andrea Alario. Il sindacalista esclude comunque un avvicinamento politico. “Sono stato invitato da Cateno De Luca e poi ho un rapporto di amicizia che va avanti da anni con Danilo Lo Giudice – sottolinea – ho accettato l'invito come coordinatore nazionale del settore energia per l'Ugl. Non è stata un'adesione politica”. Alario, però, sembra decisamente convinto dalle mosse di De Luca. “Sicuramente, sta portando avanti un progetto meridionalista che però riesce a trovare spazio anche a livello nazionale – dice inoltre – dà priorità alle istanze dei territori e soprattutto sa cosa significa amministrare e fare il sindaco, affrontando situazioni quotidiane sempre complesse. Il suo, con le dovute differenze, è un po' lo spirito leghista ma declinato nei territori meridionali, ad iniziare dalla Sicilia”. Allo stato, il segretario Ugl non pare vicino a ufficializzare possibili appoggi elettorali ma il canale di dialogo con De Luca non manca. “Ho ruoli sindacali e seguo i miei doveri. De Luca lo conosco da molto tempo – conclude – da quando lui stesso faceva sindacato. Era giusto rispondere all'invito in una manifestazione che ha visto la presenza di buona parte del governo nazionale, a testimonianza del fatto che ci sia un interesse notevole verso questo progetto. Sicuramente, un progetto meridionalista, che dà centralità alle esigenze e ai bisogni dei territori, lo giudico in maniera favorevole”.