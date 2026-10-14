"Progetto civico Italia" entra in consiglio a Niscemi, sì di Zinna: Mascali coordinatore

Il gruppo, che guarda certamente all'area progressista, si pone così come punto importante nello scacchiere d'opposizione alla giunta Conti, pure in vista delle prossime amministrative

Niscemi. “Progetto civico Italia” mette basi a Niscemi e lo fa attraverso uno dei fondatori in Sicilia, l'avvocato Massimo Arena, attuale componente della segreteria regionale e della direzione nazionale. Ieri sera, si è tenuta la prima assemblea cittadina del gruppo, che a livello nazionale si rifà all'iniziativa dell'assessore del Comune di Roma, Alessandro Onorato. Il coordinatore cittadino sarà l'avvocato Francesco Mascali e “Progetto civico Italia” entra in consiglio comunale con Anna Zinna. “Ciò che è emerso con chiarezza è la volontà di costruire un percorso che veda il movimento protagonista alle prossime competizioni elettorali, coinvolgendo la società civile e le migliori energie e competenze di cui la città dispone: giovani professionisti e imprenditori, persone impegnate nel sociale e nel volontariato, cittadini con la voglia di fare e di offrire un contributo concreto”, fa sapere lo stesso Arena. Il gruppo, che guarda certamente all'area progressista, si pone così come punto importante nello scacchiere d'opposizione alla giunta Conti, pure in vista delle prossime amministrative. “Vogliamo riaccendere la speranza di una comunità, ascoltare, aggregare, fare della partecipazione attiva il motore del cambiamento di cui questa città ha bisogno. Lo faremo con tutto il nostro impegno, con dedizione e nella consapevolezza di rappresentare tanti cittadini che credono in una nuova stagione amministrativa”, dice Mascali. Secondo il consigliere Zinna, “il progetto si fonda sulle esperienze di tanti amministratori, consiglieri comunali e cittadini che ogni giorno affrontano i problemi reali delle città. Abbiamo il dovere di lavorare a una proposta alternativa di amministrazione per Niscemi, coinvolgendo i cittadini che vorranno dare il loro contributo”.