"Progetti per Manfria solo populismo da parte del Pd", Gela nova: "Ci sono altri bisogni"

Per l'esponente del gruppo politico di centrodestra, i dem starebbero già preparando la campagna elettorale

Gela. I progetti per Manfria, a partire da quello del camminamento per collegare l'area a quella di Roccazzelle, sono “operazioni di populismo e campagna elettorale” da parte del Pd. Lo sostiene il presidente di “Gela nova”, l'avvocato Giuseppe Nicosia. “La mozione approvata in consiglio comunale sulla passeggiata Manfria-Roccazzelle dimostra ancora una volta, per "Gela nova", quanto siano distanti certe priorità politiche dalle reali necessità della città. Comprendiamo il fallimento di quelle che erano le premesse e le aspettative create su Manfria, a partire dal mercatino estivo che, a nostro giudizio, non ha prodotto i risultati annunciati. Ma non si può pensare di recuperare terreno rilanciando continuamente nuove promesse. D’altronde sabato – dice Nicosia - ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione: basta una forte pioggia per mettere in difficoltà intere zone della città, attività e cittadini. È su queste problematiche che bisognerebbe concentrare energie e risorse. Qualcuno pensa che fare politica significhi scrivere articoli comodamente sotto l’aria condizionata. Noi preferiamo batterci sul territorio, anche senza essere sindaci o ricoprire cariche, per quelle che riteniamo le vere problematiche della città”. Per l'esponente del gruppo politico di centrodestra, i dem starebbero già preparando la campagna elettorale. “Il dubbio politico resta, il Pd sta già preparando il terreno per le prossime scadenze regionali o nazionali? Per noi il rischio è quello dell’ennesima operazione di populismo e campagna elettorale. Gela – conclude Nicosia - ha bisogno di risposte e risultati, non di tagli di nastri, esibizionismo e promesse da marinaio. Prima i bisogni essenziali dei cittadini, poi tutto il resto”.