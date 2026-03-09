Progetti commerciali in aree periferiche, parte valutazione piani per supermercato e area integrata

Sono state indette le conferenze di pianificazione

Gela. Saranno valutati in sede di conferenza di pianificazione, già indetta per due progetti previsti in aree periferiche della città. Gli uffici comunali del Sue, attraverso un indirizzo amministrativo preciso dettato dal settore urbanistica, stanno riattivando iter partiti a seguito di progetti privati. I tecnici comunali e gli enti preposti saranno così chiamati a valutare le carte per la costruzione di un immobile, nella zona di via Butera, destinato a diventare un punto vendita della catena di supermercati Eurospin. Il proponente è la società immobiliare Santa Lucia, con sede legale a Catania. L'area individuata è classificata D1, per “edifici e aree per attività commerciali al dettaglio”. Con la conferenza di pianificazione, sarà approfondito il piano particolareggiato attuativo predisposto proprio al fine dell'investimento privato. Il progetto fa perno su una struttura di vendita da 1.387,02 mq. Al contempo, gli atti saranno al vaglio della Regione per eventuali verifiche ambientali. Un'area commerciale integrata è invece oggetto di una seconda procedura burocratica affidata al Sue comunale e che sarà al centro di una conferenza di pianificazione. In questo caso, il progetto è dell'azienda Angelo Russello spa, in una zona classificata D2 dal prg attuale e rivolta a “edifici ed aree per attività artigianali e commerciali”. E' ubicata a poca distanza dalla 117 bis Gela-Catania e dalla casa circondariale di Balate e si estende per oltre 98 mila metri quadrati. Anche in questo caso, verrà valutato il piano particolareggiato attuativo.