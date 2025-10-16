Progetti "Città medie", stabilita la governance interna: responsabilità finanziaria al settore Pnrr

I progetti finanziati sono dieci e l'amministrazione comunale ha varato, in estate, la convenzione con la Presidenza del consiglio dei ministri, altro passaggio necessario prima di istruire i singoli capitoli

Gela. I provvedimenti della Presidenza del consiglio dei ministri sono già stati emessi per il finanziamento di somme complessive che si aggirano intorno agli otto milioni di euro. Il programma “Metro plus”, per le cosiddette città medie, prevede la realizzazione in città di interventi in ambito sociale e culturale, oltre alla rifunzionalizzazione di palazzo Guttilla e dell'ex convento delle Benedettine, destinati a ospitare spazi culturali e di innovazione sociale. La giunta ha approvato l'atto di indirizzo con lo schema della governance, che regola i rapporti tra i settori comunali interessati dal programma di finanziamento e dalle relative opere. Su “Metro plus” ha insistito l'assessore Romina Morselli, che ha la delega in materia così come per i fondi dell'Unione dei Comuni. Il centro di responsabilità delle risorse finanziarie assegnate all'ente, per attuare i progetti del programma "città medie", verrà tenuto dal settore governance e attuazione Pnrr, retto dal dirigente Antonino Collura, che a sua volta ha seguito fin dall'inizio le procedure. La catena interna sarà costituita pure dal settore servizi sociali e da quello dei lavori pubblici. I progetti finanziati sono dieci e l'amministrazione comunale ha varato, in estate, la convenzione con la Presidenza del consiglio dei ministri, altro passaggio necessario prima di istruire i singoli capitoli e arrivare alla fase di assegnazione dei lavori. Anche in questo caso, come accaduto per “Qualità abitare” (programma che ha permesso di aprire gran parte dei cantieri in corso in città), l'amministrazione cercherà di finalizzare tutti gli interventi, per non perdere gli stanziamenti disposti dal governo nazionale.

In foto il dirigente comunale Antonino Collura