Profilo social con il volto di Scuvera per investimenti facili: "Ho segnalato alla polizia postale"

Probabilmente, un tentativo di sfruttare la sua immagine pubblica per attivare contatti e proporre offerte "finanziarie" da classiche truffe online

04 novembre 2025 15:33
Gela. L'immagine del parlamentare Ars di Fratelli d'Italia Salvatore Scuvera usata per un profilo social che invita a investimenti facili e analisi di mercato, anche dietro pagamento. Il deputato regionale ha segnalato quanto sta avvenendo sui canali social. "Invito tutti a non accettare richieste da questo profilo", dice Scuvera. Il parlamentare si appresta a segnalare l'accaduto alla polizia postale. Probabilmente, un tentativo di sfruttare la sua immagine pubblica per attivare contatti e proporre offerte "finanziarie" da classiche truffe online.

