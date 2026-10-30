Controlli Prodotti di Halloween non in regola, più di duemila sequestrati: anche lavoratori in nero

Controlli su più fronti

Gela. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell’ambito di un piano straordinario di controlli volti - in prossimità della ricorrenza di “Halloween” - a contrastare la vendita di prodotti non conformi alle normative vigenti, hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 2.300 articoli. Nel corso di 3 controlli, i finanzieri del Gruppo Caltanissetta e del Gruppo Gela hanno individuato prodotti esposti per la vendita “a tema Halloween” (quali maschere, lanterne, zucche illuminate, palloncini e accessori vari) privi delle indicazioni minime ed essenziali previste dalla legge (origine dei prodotti, produttori o importatori, composizione nonché modalità di utilizzo). Si evidenzia come l’assenza sui prodotti di queste informazioni, oltre a costituire un illecito amministrativo in violazione del c.d. “Codice del Consumo”, rappresenta un concreto rischio e una potenziale minaccia per la salute dei consumatori finali, in particolare per i ragazzi e i bambini, in quanto spesso potrebbe sottendere il possibile mancato rispetto dei rigorosi standard di produzione stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L’attività è stata completata con un’intensificazione dei controlli in materia di certificazione dei corrispettivi (rilascio di documento fiscale) e di lavoro c.d. “in nero”. In questo contesto, sono stati effettuati due accessi presso altrettante attività commerciali. Gli accertamenti, che dovranno essere completati sotto il profilo fiscale, hanno evidenziato che su 14 lavoratori, 7 sono risultati non contrattualizzati. In caso di mancata comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego entro le 24 ore precedenti l’inizio della prestazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria (c.d. maxisanzione), per il datore di lavoro, consistente nel pagamento di una somma che, a seconda del numero di giornate lavorative prestate irregolarmente dal lavoratore, può andare da un minimo di € 1.950 a € 46.800, da moltiplicare per ciascun dipendente non a norma.