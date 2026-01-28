Quotidiano di Gela

Procura gelese apre indagine sulla frana di Niscemi: si ipotizza il disastro colposo

Attualmente, il fascicolo è a carico di ignoti ma il lavoro dei pm e degli inquirenti è in atto

Niscemi. Ieri, un primo sopralluogo insieme alle forze dell'ordine, come abbiamo riferito. La procura della Repubblica di Gela ha aperto un fascicolo di indagine sui fatti di Niscemi. Si indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Attualmente, il fascicolo è a carico di ignoti ma il lavoro dei pm e degli inquirenti è in atto. Il procuratore capo Salvatore Vella, ieri suoi luoghi della frana, si sta occupando personalmente dell'indagine, insieme a due sostituti procuratori.

