Procura gelese apre indagine sulla frana di Niscemi: si ipotizza il disastro colposo
Attualmente, il fascicolo è a carico di ignoti ma il lavoro dei pm e degli inquirenti è in atto
A cura di Redazione
28 gennaio 2026 13:06
Niscemi. Ieri, un primo sopralluogo insieme alle forze dell'ordine, come abbiamo riferito. La procura della Repubblica di Gela ha aperto un fascicolo di indagine sui fatti di Niscemi. Si indaga per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Attualmente, il fascicolo è a carico di ignoti ma il lavoro dei pm e degli inquirenti è in atto. Il procuratore capo Salvatore Vella, ieri suoi luoghi della frana, si sta occupando personalmente dell'indagine, insieme a due sostituti procuratori.