Procura avvia le attività di indagine, costituito "pool frana": scelti tre consulenti tecnici

Gela. La procura di Gela, condotta dal procuratore capo Salvatore Vella, ha iniziato le prime attività operative nell'indagine sulla frana di Niscemi. È stato costituito un vero e proprio pool frana, con i pm della procura. Oggi, una riunione per pianificare i prossimi sviluppi. Il procuratore Vella segue personalmente l'inchiesta, attualmente a carico di ignoti. Si ipotizzano il disastro colposo e il danneggiamento seguito da frana. L'indagine vede il supporto della squadra mobile di Caltanissetta e dei poliziotti del commissariato di Niscemi. La procura gelese ha già individuato tre consulenti tecnici, docenti dell'Università di Palermo presso la facoltà di geologia. Spetterà a loro analizzare le cause di quanto accaduto, con accertamenti tecnici.