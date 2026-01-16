Principio di incendio al Mc Donald’s di Macchitella: intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina intorno alle 10 un fumo intenso è stato causato da un principio di incendio. Le fiamme hanno interessato la guaina collocata sul tetto della struttura.

Gela. Mattinata di paura a Macchitella, dove si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco presso il fast food della catena McDonald’s a causa di un principio di incendio. Un fumo denso e persistente ha attirato l’attenzione dei presenti, facendo scattare l’allarme.

Secondo quanto ricostruito, le fiamme hanno interessato la guaina collocata sul tetto della struttura. Al momento dell’accaduto erano in corso lavori di coibentazione, circostanza che potrebbe aver contribuito all’innesco del rogo. L’incendio ha inoltre provocato danni al quadro elettrico dell’edificio.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, impedendo che le fiamme si propagassero al resto della struttura. Sul posto anche la polizia municipale che ha bloccato l’accesso all’area. A spiegare quanto accaduto, nel corso di un collegamento telefonico, è stato Francesco Turco, responsabile della comunicazione provinciale dei vigili del fuoco, che ha confermato la rapida messa in sicurezza dell’area.

Non si registrano feriti. Il personale del fast food, gestito dalla catena catanese Etnafood, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La redazione del Quotidiano di Gela rimane a disposizione per eventuali repliche o chiarimenti sull’accaduto.