Primo titolo Wnba per le Valkyries di Cecilia Zandalasini

SAN FRANCISCO (USA) (ITALPRESS) - Le Golden State Valkyries si sono aggiudicate il titolo Wnba. In gara-7, la squadra in cui milita l'azzurra Cecilia Zandalasini ha sconfitto al "Ballhalla" di San Fra...

SAN FRANCISCO (USA) (ITALPRESS) - Le Golden State Valkyries si sono aggiudicate il titolo Wnba. In gara-7, la squadra in cui milita l'azzurra Cecilia Zandalasini ha sconfitto al "Ballhalla" di San Francisco - così viene ribattezzato il Chase Center quando scende in campo la squadra femminile - per 68-63 le Atlanta Dream. Per la 30enne azzurra - scattata dalla panchina, ha messo a referto due punti - si tratta del secondo titolo in carriera dopo quello conquistato con le Minnesota Lynx nel 2017. Le Valkyries, trascinate dai 30 punti di Gabby Williams, MVP delle finals, hanno così iscritto per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro Wnba.

A Zandalasini le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci. "Due titoli in un campionato professionistico americano nessuno li può vantare. Sei arrivata dove nessun italiano era mai arrivato e questo titolo WNBA con le Golden State Valkyries ti ha vista protagonista nelle strategie di squadra. Cecilia, congratulazioni di cuore", ha affermato il presidente Petrucci.

"Un titolo che ripaga dei tanti sacrifici fatti e premia non solo le tue capacità, indiscusse, ma anche la passione, la caparbietà, la voglia di giocare e di vincere che hai sempre avuto, dovunque abbia giocato e a qualsiasi età, a cominciare dalle Nazionali. La tua è una carriera è tutta da raccontare, da additare ad esempio alle tante ragazzine che giocano a minibasket e a basket.

Ti aspettiamo per festeggiare insieme. Brava!", conclude Petrucci.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).