La protesta Contratti non rinnovati e operai senza lavoro, ventitré in sit-in a Timpazzo: "Di Stefano intervenga"

In settimana, è fissata l'assemblea dei sindaci della Srr4 che all'ordine del giorno non ha questa vicenda. È un punto, comunque, da non trascurare, viste le ricadute sociali che promette di generare

Gela. L'appello lo rivolgono direttamente al sindaco Terenziano Di Stefano, primo cittadino del Comune di riferimento della Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale. Sono ventitré i lavoratori che questa mattina hanno organizzato un sit-in spontaneo davanti all'ingresso della discarica Timpazzo. I loro contratti a termine non sono stati rinnovati e di fatto si trovano senza alcuna prospettiva. Un taglio netto deciso dall'attuale guida di Impianti Srr, società in house controllata dalla Srr4 e che si occupa dei servizio rifiuti nei Comuni dell'area sud della provincia di Caltanissetta e della gestione della piattaforma di Timpazzo. Il commissario giudiziale Marco Valenza, nominato dal gip del tribunale nisseno in seguito all'inchiesta che ha condotto al sequestro preventivo di Impianti Srr, da tempo, come abbiamo riferito, è impegnato, con il suo staff, in una valutazione dei costi sostenuti dalla società in house. Verifiche che progressivamente sembrano condurre a un ridimensionamento, anzitutto del personale impiegato nei Comuni serviti. Sono soprattutto operai in servizio a Sommatino che stanno risentendo dei primi mancati rinnovi dei contratti, attivati per il tramite di agenzie di somministrazione lavoro. Una riduzione di personale, almeno quello a termine, che fa il paio invece con l'assunzione di operatori selezionati attraverso concorso pubblico. Secondo i lavoratori non rinnovati, che questa mattina hanno avuto un breve confronto con il management attuale di Impianti Srr (affidato all'ingegnere Grazia Cosentino), il mancato rinnovo non avrebbe "alcuna logica". In settimana, è fissata l'assemblea dei sindaci della Srr4 che all'ordine del giorno non ha questa vicenda. È un punto, comunque, da non trascurare, viste le ricadute sociali che promette di generare.