Il gesto Anziana colta dal freddo al cimitero, comandante capitaneria le offre il suo cappotto

La donna era in evidente difficoltà a causa del freddo improvviso

Gela. Un gesto all'apparenza normale ma che sicuramente è andato ben oltre i doveri ufficiali o i protocolli militari. Questa mattina, durante le celebrazioni ufficiali del 2 novembre, commemorazione dei defunti, al cimitero monumentale, è stato il comandante di fregata della capitaneria di porto, Daniele Curci, a cedere il proprio cappotto d'ordinanza a un'anziana, che era presente a rendere omaggio ai propri cari. La donna era in evidente difficoltà a causa del freddo improvviso. Il forte vento, infatti, ha contribuito a un abbassamento repentino delle temperature e il comandante della capitaneria di porto, accortosi che l'anziana era colta da evidenti brividi di freddo, le ha fatto avere il proprio cappotto, subito usato dalla donna per proteggersi.