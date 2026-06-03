Primo tentativo a vuoto su variazione per gli eventi: "Maggioranza senza numeri"

Se ne riparlerà tra ventiquattro ore, in seconda convocazione, quando i dodici saranno più che sufficienti

Gela. Una sorpresa si è materializzata in consiglio comunale, già in apertura della seduta ordinaria. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, chiamata a dare l'assenso alla variazione di bilancio da 400 mila euro per gli eventi estivi (dalle compensazioni) e ad altri punti finanziari, non ha avuto i numeri. Solo dodici presenti e altrettanti sì. Qualche assenza di troppo, soprattutto tra i pentastellati (per ragioni personali) e in casa dem, non ha permesso di raggiungere la quota necessaria. Se ne riparlerà tra ventiquattro ore, in seconda convocazione, quando i dodici saranno più che sufficienti. L'opposizione ha lasciato l'aula intuendo che i consiglieri del sindaco avessero intoppi numerici. I consiglieri di centrodestra e l'esponente di PeR Paolo Cafa' (non c'era invece Italia Viva la cui dirigenza aveva preannunciato il sostegno alla variazione di bilancio) avevano già contestato la scelta di destinare parte delle compensazioni agli eventi estivi. "Nonostante la maggioranza abbia difeso a spada tratta la scelta dell'amministrazione sulle compensazioni per gli eventi, attaccandoci - hanno spiegato gli esponenti di opposizione a conclusione della seduta - oggi, dimostrano di non avere i numeri per approvare la variazione di bilancio. Ne prendano atto".