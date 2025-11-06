Prima le smentite e poi la firma, Sarao dice addio a Gela: l'ex capitano è un giocatore della Nissa

“A Manuel il ringraziamento per l’impegno profuso in biancazzurro e il miglior in bocca al lupo per il proseguo del suo percorso calcistico da parte di tutta la società”, fanno sapere dal Gela calcio

Gela. Manuel Sarao è un nuovo giocatore della Nissa. La società con a capo Luca Giovannone ha ufficializzato il suo arrivo proprio nelle ultimissime ore dopo aver smentito, nel pomeriggio, un articolo riguardante proprio l’interesse dei biancoscudati nei confronti del centravanti. Questo il comunicato dei nisseni di qualche ora fa per scacciare via le voci concernenti un possibile approdo a Caltanissetta di Sarao. “Tali indiscrezioni sono completamente prive di fondamento e possono avere come unico effetto quello di destabilizzare un gruppo unito, compatto e concentrato esclusivamente sul raggiungimento dell’obiettivo stagionale - un frammento del comunicato di smentita della Nissa - per quanto riguarda Sarao, siamo impossibilitati a trattarlo perché è un tesserato del Gela. Il nostro reparto offensivo è formidabile, composto da: De Felice, Diaz capocannoniere dello scorso campionato di Serie D Girone I, Ciprio, Kragl, Terranova vice cannoniere dello scorso campionato di Serie D Girone I, e dal 2008 Cissé che è sotto osservazione anche di squadre di Serie A. Confidiamo che già da domenica prossima i nostri attaccanti ci strabilieranno a suon di gol”. Negli ultimissimi istanti, invece, il comunicato per annunciare l’approdo alla corte di Di Napoli del milanese, ingaggiato a titolo oneroso. “Ieri sera Asd Città di Gela ha reso pubblica la sua decisione di aprire alla cessione a titolo oneroso del calciatore Manuel Sarao - le parole del massimo dirigente Giovannone - la migliore offerente è stata la Nissa e pertanto siamo qui a comunicare che Manuel Sarao è stato trasferito a titolo definitivo alla Ssd Nissa Fc”. Questa, invece, la seconda metà del comunicato del Gela Calcio. “A Manuel il ringraziamento per l’impegno profuso in biancazzurro e il miglior in bocca al lupo per il proseguo del suo percorso calcistico da parte di tutta la società”.