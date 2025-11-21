Prima iniziativa ufficiale a "Macchitella lab", l'ex casa albergo apre all'innovazione del Gdg

Il prossimo 19 dicembre ospiterà il Google developer group Gela. “Hello Gela!-Road to Google Devfest 2025”, dalle 17:30

Gela. I due master annunciati dall'Università Kore di Enna sono previsti nei primi mesi del prossimo anno. “Macchitella lab”, l'ex casa albergo Eni riconvertita a polo della formazione e ad hub per le startup innovative, sarà intanto sede di un primo evento ufficiale. Il prossimo 19 dicembre ospiterà il Google developer group Gela. “Hello Gela!-Road to Google Devfest 2025”, dalle 17:30, farà da tappa finale verso la “Devfest” di Niscemi. “Non c’è posto migliore per parlare di futuro se non in questo spazio rigenerato, pensato proprio per ospitare le menti brillanti, le startup e le idee che cambieranno il domani del nostro territorio. Questo evento è il checkpoint finale per scaldare i motori in vista della DevFest di Niscemi. Un’occasione unica per vivere in anteprima gli spazi del Lab, fare networking e assaporare i temi caldi della conferenza: AI, Cloud, Web Development e tutto l’ecosistema Google”, fanno sapere dal Gdg Gela. L'iniziativa permetterà “di scoprire il nuovo polo digitale della città, uno spazio di coworking e formazione che profuma di futuro”, di avere “anticipazioni esclusive e spoiler sulla DevFest al Museo Civico di Niscemi” e “incontrare developer, studenti e creativi del territorio in un ambiente stimolante e informale”. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune.