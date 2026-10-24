L'incontro Prima assemblea del comitato Caposoprano-Fondo Iozza, "tante segnalazioni dai cittadini"

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto con i cittadini

Gela. Si è svolta ieri, presso il salone della parrocchia di Sant’Antonio, la prima assemblea del Comitato di Quartiere Area Urbana 5–Caposoprano e Fondo Iozza. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto con i cittadini. I consiglieri del comitato si sono presentati, illustrando i rispettivi ruoli, le attività svolte e gli obiettivi dell’organismo di rappresentanza territoriale. All’assemblea erano stati invitati il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori. Hanno preso parte all’incontro gli assessori Giuseppe Fava e Peppe Di Cristina, che sono intervenuti portando il proprio saluto ai presenti, a testimonianza dell’importanza del dialogo tra l’amministrazione comunale, il comitato e i cittadini. La buona affluenza e i numerosi interventi hanno confermato la volontà dei residenti di partecipare attivamente alla vita del quartiere. Ampio spazio è stato dedicato alle criticità della viabilità nel quartiere Caposoprano e alla carenza di spazi verdi adeguati, curati e realmente vivibili, soprattutto per i bambini, che necessitano di luoghi sicuri in cui giocare e trascorrere il tempo libero. Nel corso dell’assemblea si è discusso anche della possibilità di dare seguito all’iniziativa “Adotta un’area verde”, con l’obiettivo di promuovere la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici attraverso la collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni. Dal comitato fanno sapere di essere soddisfatti della partecipazione e del contributo offerto dai presenti, ribadendo la volontà di trasformare le segnalazioni e le proposte emerse in iniziative concrete, facendosi portavoce delle esigenze del territorio nelle sedi opportune. "L’assemblea rappresenta un punto di partenza importante. Abbiamo ascoltato i cittadini e raccolto problematiche che non possono essere ignorate, a partire dalla viabilità di Caposoprano e dalla necessità di garantire spazi verdi adeguati e vivibili per i nostri bambini. Ci impegneremo a dare continuità all’iniziativa “Adotta un’area verde” e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per dare voce ai residenti e alle loro legittime richieste. Lo faremo con spirito di collaborazione, ma anche con fermezza e determinazione, affinché alle parole seguano fatti concreti e le esigenze del nostro quartiere ricevano l’attenzione che meritano", spiegano i componenti. Il comitato ha ringraziato tutti i cittadini intervenuti e gli assessori Giuseppe Fava e Peppe Di Cristina per la loro presenza e per il saluto rivolto all’assemblea, rinnovando l’invito a partecipare attivamente alle prossime iniziative. L’ascolto, la presenza sul territorio e l’impegno condiviso saranno gli strumenti attraverso cui continueremo a lavorare per rendere Caposoprano e Fondo Iozza quartieri più vivibili, curati e attenti alle esigenze di tutte le generazioni.