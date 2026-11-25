Previdenza complementare, Maggi “In Italia un quadro in chiaroscuro”

ROMA (ITALPRESS) - In Italia la consapevolezza sull'importanza della previdenza complementare cresce ma la situazione resta "in chiaroscuro". E' la fotografia scattata da Giovanni Maggi, presidente di...

ROMA (ITALPRESS) - In Italia la consapevolezza sull'importanza della previdenza complementare cresce ma la situazione resta "in chiaroscuro". E' la fotografia scattata da Giovanni Maggi, presidente di Assofondipensione, intervistato da Cesare Damiano per Focus Lavoro & Welfare, format tv dell'agenzia Italpress.

L'associazione rappresenta i fondi pensione negoziali, che contano circa 5 milioni di iscritti su un totale di 11,5 milioni nel complesso della previdenza complementare. Il patrimonio complessivo ammonta a 273 miliardi di euro, di cui oltre 80 gestiti dai fondi negoziali.

Per Maggi, una partecipazione del 35-37% sul bacino complessivo è "ancora insufficiente per un paese moderno come l'Italia". L'auspicio è che a un secondo pilastro robusto del welfare aderisca il 75-80% dei cittadini, anche alla luce delle criticità del primo pilastro pubblico. Pesano la denatalità e l'inverno demografico, oltre al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, che porterà molti lavoratori, tra 10, 15 o 20 anni, a percepire una pensione pari a circa la metà dell'ultimo stipendio.

Un altro fronte importante riguarda l'impiego delle risorse. Solo il 19,3% dei 273 miliardi viene veicolato in Italia, in gran parte sul debito pubblico, mentre appena il 4-5% va ai private market (che include tra l'altro equity e infrastrutture). Si sta iniziando a guardare anche al venture capital. Maggi ricorda che, secondo il rapporto Draghi, il Paese avrebbe bisogno di circa 70 miliardi di investimenti l'anno per rilanciarsi: una quota rilevante, a suo avviso, potrebbe arrivare dalla previdenza complementare, con politiche dedicate e incentivi fiscali.

Sul piano delle norme, Maggi dà un giudizio positivo, invece, sul silenzio assenso per le nuove assunzioni dal 1° luglio 2026: potrebbe portare nella previdenza complementare, soprattutto negoziale, 90-100 mila nuovi lavoratori l'anno, in prevalenza giovani.

Una "zona buia" secondo il presidente di Assofondipensione è la portabilità, entrata in vigore dopo un rinvio dal 1° luglio al 31 ottobre. Apre ai soggetti di mercato, come reti commerciali di banche e assicurazioni, la possibilità di attrarre gli iscritti dei fondi negoziali, che hanno invece natura mutualistica. Il timore di trasferimenti massicci di posizioni ha frenato gli investimenti a supporto del sistema Paese, in attesa di capire gli sviluppi. Le prime evidenze, però, indicano un impatto "abbastanza relativo", sottolinea Maggi.

In prospettiva, il presidente di Assofondipensione auspica che la politica "si assuma responsabilità dirette" sulla sostenibilità del welfare, in vista delle difficoltà attese tra 10-15 anni. Il tema, tuttavia, è tornato al centro del dibattito pubblico: secondo i dati Covip, a fine settembre i fondi negoziali hanno registrato 511 mila iscritti in più rispetto a gennaio, avvicinandosi ai 5 milioni. Non sono ancora disponibili dati precisi sull'effetto del silenzio assenso, Maggi si attende comunque un aumento sensibile dell'adesione nei prossimi anni, grazie a una maggiore consapevolezza sui temi previdenziali e finanziari.

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